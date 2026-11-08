INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA APLICADAS A LA SEGURIDAD

El intendente Ariel Sujarchuk recorrió la Secretaría de Seguridad de Escobar para supervisar los avances en la incorporación de nuevas tecnologías que se desarrollan en las distintas áreas.

Durante la visita, junto a la secretaria de Seguridad, Rocío Fernández, evaluaron los avances en los proyectos en marcha y las nuevas herramientas que se están implementando para fortalecer la prevención, optimizar los recursos y mejorar la capacidad de respuesta en todo el distrito.

La innovación tecnológica es uno de los ejes centrales de gestión. Por eso, seguimos avanzando en la modernización e integración de los sistemas de seguridad, incorporando herramientas que permiten mejorar el monitoreo urbano, agilizar los procesos operativos y fortalecer la coordinación entre las distintas áreas.

🤝 Seguimos trabajando bajo los lineamientos del intendente Ariel Sujarchuk, con planificación, inversión e innovación, para construir un Escobar cada día más seguro, moderno y cercano a nuestros vecinos.

@asujarchuk @escobarseguridad

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