La Fundación Mirgor lanzó su programa de becas para alumnos de los últimos años de escuelas secundarias técnicas

La Fundación Mirgor, comprometida con la educación de calidad y el desarrollo de talento, lanzó su programa de becas con el objetivo de acompañar a jóvenes estudiantes de escuelas técnicas de Río Grande, Ushuaia, Baradero, Escobar y Bolívar.

A través de este programa de becas, la Fundación buscará estimular la excelencia académica en los estudiantes de especialidades consideradas estratégicas para el desarrollo industrial y tecnológico de las comunidades donde la compañía tiene operaciones, fortaleciendo además la transición entre la escuela secundaria, la formación profesional y la trayectoria laboral.

En ese sentido, a través de este programa la Fundación Mirgor ofrecerá un apoyo económico durante 8 meses para gastos vinculados a la educación, la oportunidad de complementar la formación académica con prácticas profesionalizantes, prioridad para participar en sus programas de desarrollo y capacitación y formar parte de una comunidad de jóvenes talentosos y apasionados por la tecnología.

Los requisitos para inscribirse son:

Estar cursando los dos últimos años en una escuela técnica con orientación en: Maestro mayor de obras; Equipos e instalaciones electromecánicas; Informática profesional y personal; Producciones agropecuarias, Gestión y organización; Electrónica; Programación; Técnico químico.

Ser residente de Río Grande, Ushuaia, Baradero, Escobar o Bolívar con un mínimo de residencia de 2 años efectiva y comprobable en la ciudad.

Tener un promedio de 7 puntos o más en las materias técnicas específicas.

Demostrar participación en proyectos escolares o comunitarios relacionados con su formación técnica (no excluyente).

Cabe destacar que no se realizarán devoluciones individuales sobre solicitud de postulantes que no hayan sido beneficiados. Por otro lado, la participación en los programas y actividades propuestas por la Fundación, no implican una posterior contratación por parte del Grupo Mirgor.

Quienes estén interesados en participar, tendrán tiempo de inscribirse hasta el 20 de marzo inclusive, y deberán hacerlo a través del formulario online que se encuentra en la página web de la Fundación: https://fundacionmirgor.org/?p=1704. El 27 de marzo se les comunicará vía mail a los 20 estudiantes que han sido seleccionados.