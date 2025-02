Innovación y diversidad desde la capital nacional de la flor

Radio Cromo Escobar presenta su programación 2025, consolidándose en solo dos años como medio digital nativo referente en la zona norte bonaerense. Su nueva grilla reafirma el compromiso local, ofreciendo información, entretenimiento, cultura y deportes.

Radio Cromo Escobar, el medio digital que ha conquistado a la audiencia local desde su nacimiento hace dos años, revela su ambiciosa programación para 2025 con propuestas innovadoras y diversas. La nueva grilla incluye programas informativos como “La Cruz de Maritza” (lunes, martes, miércoles y viernes de 12 a 14 hs), con la conducción de Maritza de la Cruz, en su temporada 19, con la presencia de los protagonistas más importantes de Escobar como invitados; y “Generación E” (lunes y miércoles de 18 a 20 hs), magazine conducido por Martín Pozzo, en su novena temporada, con un gran staff de columnistas (Ciro Yacuzzi, Lic. María Fernández, Lic. Hernán Zaccardi, Prof. Ignacio D´Asero, María Giovannetti).

La programación contempla espacios de debate y reflexión como “Tarde entre amigos” (lunes, 16 a 18 hs) con la conducción de Alicia Nieva, “Cantemos al Señor” (lunes, 20 a 22 hs), con Diego Lezcano, “Ctrl + Z” (lunes, 22 a 23 hs) con Irina Santroni, “Sincronizados” (martes, 16 a 18 hs) con Juan Laino y equipo; “Revolución Constante” (martes, 18 a 20 hs) con Anita Melo; “Pogo” (miércoles, 20 a 22 hs) con Daniel Peralta; y “Atrevida” (jueves, 18 a 20 hs) con Ani Amábile.

En el ámbito cultural, la emisora ofrecerá “Club Remix” (lunes, 14 a 16 hs) con Luis Canteros y toda la mejor música electrónica; “Made in Escobar” (martes, 14 a 16 hs) con Belén Santos, dedicado a los artistas musicales escobarenses; “Urban House Sintonía” (martes, 22 a 24 hs) con Karpin y toda la movida urbana local; “La Negra Radio” (jueves, 16 a 18 hs), programa de cultura rock nominado dos veces al Martín Fierro, en su temporada 23, con Javier Arbuatti; “Tangoo! Tiene Todo!” (viernes, 14 a 16 hs), el 2×4 de la mano de Horacio Keller y Edgardo Cavagna; “Las Crónicas de Aldo” (viernes, 18 a 20 hs), todo el cine y las series, con Aldo Scapini; “Zona Under” (sábados, 12 a 14 hs) con Ferchu & Pupy acompañando a las bandas emergentes; “Sabotage” (sábados, 14 a 16 hs), la gran estafa del rock and roll, con Carlie Santucho; y “El Aguante” (sábados, 16 a 18 hs), donde el under vive junto a Cuchyy Gómez y Javii Salinas.

Los más jóvenes copan el streaming con propuestas seguidas por miles: “Pido la palabra” (miércoles, 16 a 18 hs) con Agustín Piccolini; “Lou Fai” (jueves, 20 a 22 hs) con Cuper, Kike & Nicolás; y “Está Pasando” (domingos, 19 a 21 hs) con Malaca, El Gordo & equipo.

La diversión y el entretenimiento tienen quienes lo representen: “Modo Experto” (jueves, 14 a 16 hs), programa de videojuegos con José García Rosa; “El JhonimƎ” (viernes, 16 a 18 hs) con El Jhoni y Emilio Gza; “Lxs Hijxs de Martona” (viernes, 20 a 22 hs) con Sopa & Migue; “Noche entre amigos” (sábados, 18 a 20 hs) con Brenda Mercau y equipo; y “¿Quiénes son?” (sábados, 20 a 22 hs) con Ana, Ailu, Mari, Aye y Eze.

El deporte también tendrá un lugar destacado con programas como “Piedra Libre” (miércoles, 14 a 16 hs), envío de la Subsecretaría de Deportes, a cargo de Andrés Vivacqua y Santiago Díaz; “Momento Deportivo” (sábados, 10 a 11 hs) con Rodrigo Piera; y “La 2 de Armenio” (sábados, 11 a 12 hs), dedicado al club Deportivo Armenio.

«Nuestra programación 2025 refleja la identidad plural de Escobar y su región, apostando por contenidos de calidad con fuerte acento local«, expresó Martín Pozzo, director de la emisora.

Radio Cromo Escobar continúa así consolidándose como referente mediático bonaerense, combinando innovación digital con un fuerte compromiso con la comunidad local.

La programación completa se encuentra disponible en www.radiocromoescobar.com.ar y en las Apps Radio Cromo Escobar y Radio Cromo Escobar TV

También puede seguirse por streaming a través de su canal de YouTube y de Facebook.