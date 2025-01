Escobar: el crecimiento del CUD implica “muchos más fondos para invertir y seguir multiplicando obras”

El partido de Escobar cerró 2024 con un récord histórico: alcanzó su mejor marca en el Coeficiente Único de Distribución (CUD), el índice que establece la provincia de Buenos Aires para evaluar las gestiones municipales y así distribuir la coparticipación y los fondos especiales entre los distritos bonaerenses.

Esto implica más recursos y obras para 2025. “Si tomamos los nueve años de gestión de Ariel Sujarchuk, la escalada de Escobar en el CUD es fenomenal: se encontraba en el puesto 38° y en 2024 ascendió al 17°. Es el distrito que más creció en la Provincia. De haber mantenido el índice de 2015, hoy Escobar recibiría de la Provincia aproximadamente $31.000 millones de pesos menos”, sostuvo Edgardo Kutner, secretario de Hacienda del Municipio.



“Quizá es algo difícil de entender o parece un tema alejado para la gente, pero el CUD resulta fundamental ya que es la manera que utiliza la Provincia para distribuir los fondos a sus 135 distritos. Y Escobar tuvo un aumento del 13% en solo un año, que permite cobrar más de $6.000 millones respecto a lo que hubiera sido con el CUD del año anterior. Esto significa que vamos a seguir multiplicando las obras”, agrega Kutner.



-¿Cómo se construye el CUD?



-En base a distintos indicadores, uno de los más importantes es la gestión en salud, que representa más de un tercio de este coeficiente. Y la gestión en salud que realizó el Municipio durante los últimos nueve años es enorme. Así, el CUD subió 130% en este período, que es por lejos el crecimiento más grande de todos los municipios de la Provincia. El distrito que nos sigue está casi 50 puntos abajo.



-El objetivo es seguir invirtiendo en obras, pero a la vez cuidar las finanzas, ¿cómo se maneja ese delicado equilibrio?



-Con inversiones inteligentes, bien dirigidas, con una administración que sigue acotando el gasto y que a pesar de la complicada situación económica del país se las ingenia para seguir desarrollando obras de corto, mediano y largo plazo.



-El asfalto en las calles también es un tema que preocupa y mucho a los vecinos.



-Lo sabemos. Por eso estos recursos se van a traducir no solamente en salud pública, sino también en más asfalto, más estabilizado de calles y mejor iluminación. Son un combo de cosas. Tenemos un presupuesto 2025 que pondrá foco en la salud, seguridad, infraestructura y educación, pilares de nuestra gestión.



-Está claro que el dinero no sobra y las necesidades son muchas, ¿cómo se establecen las prioridades?



-Es como el dicho de la sábana corta, si cubrís una parte, destapás la otra. Por eso se necesita una gestión que conozca bien las demandas de su comunidad, como pasa en Escobar. Y sobre todo, que exista una participación activa de la gente porque nosotros también elegimos en función de lo que piden los vecinos, que saben mejor que nadie cuáles son las necesidades urgentes e históricas en cada barrio y localidad. Realmente sin el compromiso de ellos, no habríamos logrado la transformación que tuvo Escobar, que ya es modelo para toda la región y que se puede medir de varias maneras, una de ellas es justamente el CUD.