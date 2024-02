El sistema público de Telemedicina ya atendió a 6.500 vecinos y vecinas de Escobar

El sistema público de Telemedicina de la Municipalidad de Escobar recibió 6.500 consultas médicas en sus primeros seis meses de funcionamiento. Esta innovadora herramienta, les permite a los vecinos y vecinas del distrito realizar consultas pediátricas y clínicas de manera virtual las 24 horas, todos los días del año, incluyendo los feriados.

Quienes deseen realizar una consulta, pueden acceder a través de la plataforma Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar) clickeando en la solapa Telemedicina. Allí, se accede a un formulario para completar los datos personales y continuar con la consulta. En caso de no contar con un usuario, se deberá crear uno, sin olvidar ingresar a los integrantes del grupo familiar.



En el formulario al pie de página deberá aclararse si la consulta es para un adulto o menor a cargo. Luego de completar los datos requeridos, hay que clickear en la solapa Iniciar Teleconsulta y permitir el uso del micrófono y la cámara web. Al finalizar la llamada se podrán visualizar y descargar las órdenes y recetas brindadas por el profesional de salud.



Se puede acceder a consultas pediátricas (de 0 a 14 años) y consultas clínicas (de 15 años en adelante). Es muy importante que las personas no utilicen el sistema para una emergencia médica, en ese caso, deberán acudir a una guardia o comunicarse telefónicamente a los números de emergencia habituales como el SAME (107) o el sistema de Ojos y Oídos en Alerta, para el que también existe la posibilidad de adherirse a través de Escobar 360.