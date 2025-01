El emotivo cumpleaños 103 de Mercedes, una de las residentes del Hogar Municipal Eva Perón

Una tarde especial se vivió en el Hogar de Ancianas Eva Perón, donde la alegría y la emoción fueron protagonistas en la celebración del cumpleaños número 103 de Mercedes Fernández, una de las 20 residentes de este querido espacio municipal. Rodeada del cariño de sus compañeras, del personal del Hogar, y de vecinos y vecinas que colaboran habitualmente con la institución, Mercedes disfrutó de una jornada inolvidable con un show de tango, un almuerzo y la visita del intendente Ariel Sujarchuk.



“Aprovecho esta celebración tan emotiva para saludar a todas las abuelas que integran el Hogar Eva Perón y al personal que hace una tarea extraordinaria. Es un honor compartir este momento de alegría junto a Mercedes y a todas ellas”, expresó Sujarchuk.



Verdadero ejemplo de vida, Mercedes es muy querida por sus compañeras, se mantiene lúcida, alegre y siempre inquieta. Por eso no pudo contener la emoción al ver el reconocimiento que le brindaron: «Quiero agradecerles mucho porque nunca me imaginé este festejo, tengo una gran alegría y verlos a todos es emocionante». Al recibir como obsequio un conjunto de ropa deportiva, comentó: “Salir a caminar es una de las actividades que más me gusta, así que me encanta el regalo”.





Una historia de vida extraordinaria



Con una sonrisa serena y una mirada repleta de historias, Mercedes es un testimonio viviente del paso del tiempo, de la importancia de valorar los pequeños detalles y de la resiliencia humana. Mecha, como la llaman sus amigas, nació el 12 de enero de 1922 en la localidad de Venado Tuerto. A los cuatro años se trasladó al partido de Escobar y se quedó para siempre en nuestro distrito. Su vida está marcada por numerosos desafíos, como por ejemplo la pérdida de su esposo, con quien compartió 30 años de matrimonio. Tras su fallecimiento, Mercedes atravesó momentos de gran dificultad, quedándose sin un hogar fijo y dependiendo del apoyo de instituciones como el Centro Ferroviario de Jubilados de Belén de Escobar, donde recibía diariamente un plato de comida.



En 2022, gracias a la colaboración conjunta de las autoridades de dicho Centro y del área de Desarrollo Social del Municipio, Mercedes ingresó al Hogar Municipal de Ancianas Eva Perón. En esta institución encontró no solo un lugar digno para vivir, sino también una red de contención conformada por compañeras y profesionales que le brindan el cuidado que se merece, siempre con mucho respeto y calidez. También, gracias al apoyo de la Municipalidad, a los 101 años obtuvo su título secundario en el Centro de Educación para Adultos CENS 451, ubicado a pocas cuadras del Hogar.



Hogar Eva Perón: 51 años de compromiso y amor



Con 51 años de historia, cuenta con 20 residentes y 23 trabajadores que se desempeñan con gran profesionalismo, responsabilidad afectiva y vocación de servicio. Este espacio, habilitado formalmente por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, tuvo importantes mejoras en los últimos años: desde reacondicionamientos de las habitaciones con colores cálidos hasta la instalación de sistemas modernos como llamadores digitales, aire acondicionado frío/calor y un espacio adaptado para kinesiología que se inauguró el año pasado. Además, se renovaron los espacios comunes y se adquirieron grúas y otras herramientas especiales para mejorar el traslado de las residentes como así también un proyector para utilizar en actividades recreativas.



La grilla de actividades semanales incluye gimnasia, kinesiología, canto terapia, talleres cognitivos y de arteterapia, noches de cine, y atención médica integral. Estas propuestas no solo promueven el bienestar físico y mental, sino que fortalecen el sentido de comunidad y pertenencia entre las residentes.