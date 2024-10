Cultura: 12 representantes del partido de Escobar se clasificaron a la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2024

En la tercera fase de la competencia regional de los Juegos Bonaerenses, 12 representantes del partido de Escobar lograron la clasificación en disciplinas artísticas para participar de la instancia final de la edición 2024, que se desarrollará en Mar del Plata entre el 27 de octubre y el 1º de noviembre. Los 12 participantes de cultura se suman a los 131 deportistas escobarenses que también se clasificaron y completan la delegación que viajará a la costa argentina.

Después de competir frente a los municipios de Vicente López, San Fernando, Tigre, Campana y Zárate en la fase regional, las y los representantes de Escobar se clasificaron en las disciplinas de Poesía, Danza Folclórica, Danza Tango, Música Rock, Freestyle Rap y Cocineros Bonaerenses. Las siguientes personas participarán en la próxima etapa:



-Luca Ríos en Poesía (categoría Sub 18).

-Renzo Morel y Florencia Paz en Danza Folclórica (categoría Sub 15).

-Franco Nicolás Alvero y Agostina Vegas en Danza Tango.

-Santino Piaggi, Bianca Areyu, Micaela Domínguez, Lara Sabate y Bruno Romano en Música Rock.

-Salvador Gómez Calcerrada en Freestyle Rap (categoría Sub 15).

-Rosa Beatriz Arriondo en Cocineros Bonaerenses (categoría Adultos Mayores).



La Municipalidad, en articulación con la Provincia, garantizará la logística, alojamiento e indumentaria de la instancia local, regional y final. En la edición anterior, el partido de Escobar logró 29 medallas y consiguió el 18° puesto entre 135 municipios con 10 preseas doradas, 8 de plata y 11 de bronce. Los juegos, que en su edición 2023 alcanzaron un récord de 455 mil inscriptos, contarán con más 100 disciplinas deportivas y culturales para Juveniles, Personas con Discapacidad y Trasplantadas, y Adultos Mayores.