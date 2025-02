COMUNICADO DE PRENSA:  REMAR CONTRACORRIENTE POR EL AGUA Y LA VIDA

RECHAZAMOS LA LICITACIÓN DE LA HIDROVÍA PARANÁ-PARAGUAY 12 de Febrero 2025

Desde la red de organizaciones y colectivos que conformamos Remar Contracorriente rechazamos el llamado a licitación del gobierno nacional para reprivatizar la Vía Troncal Navegable del río Paraná. Denunciamos que este avance inconstitucional del gobierno nacional profundiza el modelo extractivista que convierte al río Paraná en una autopista para grandes corporaciones; está viciado de irregularidades; se realizó a espaldas del pueblo y va a provocar un ecocidio. Exigimos que se dé lugar a los procesos judiciales en marcha ante las múltiples irregularidades que presenta el pliego licitatorio. En el contexto de crisis climática global y crisis hídrica que viene sufriendo la Cuenca del Plata, este plan, que prevé el dragado a 44 pies y el ensanchamiento del cauce, pone en riesgo la soberanía hídrica, la biodiversidad y la vida de las comunidades ribereñas. En vez de adaptar las embarcaciones al río, se busca modificar el río para los barcos, sin evaluar los riesgos de una intervención de esta magnitud. Por tanto exigimos la suspensión inmediata de este proceso de licitación y pedimos por el diseño de una gestión soberana, ecológica y participativa del río. El Paraná no es solo un río; es una arteria vital del planeta que cruza siete provincias argentinas y conecta cinco países. Su caudal sostiene economías locales, culturas milenarias y ecosistemas únicos. En un país como Argentina, donde más del 50% de la población sólo dispone del 30% del agua de forma natural -un territorio predominantemente árido por naturaleza- se imponen políticas de cuidado de los ríos y una redistribución hídrica justa, garantizado el acceso al agua del pueblo en su conjunto. Defender el Paraná es defender también a todo el territorio argentino y a la cuenca del Plata en su conjunto. IMPACTOS IRREVERSIBLES Destrucción del ecosistema fluvial: El dragado pone en grave riesgo a los humedales,la fauna ictícola y las dinámicas naturales del río provocando un verdadero ecocidioImpacto en territorios y culturas de pueblos originarios y comunidades ribereñas, en sus formas de producción y su aporte a la sustentabilidadContaminación y crisis hídrica: La remoción de sedimentos libera tóxicos que afectan la calidad del agua y la salud de las comunidades.Expulsión de poblaciones ribereñas: Las alteraciones del cauce provocan erosión, inundaciones y desplazamiento de comunidades.Saquea la soberanía: La gestión privatizada del Paraná (por 60 años) perpetúa la evasión fiscal, el contrabando y el control extranjero sobre un recurso estratégico.Impacto en toda la cuenca del plata que cuenta con un sistema de humedales único en el mundo y empeoramiento de las condiciones del acceso al agua.Afectación de la calidad de vida, del trabajo de cientos de miles de pescadores artesanales, de mujeres y comunidades que son parte de ese corredor biocultural. NUESTRAS PROPUESTAS Anulación inmediata del pliego de licitación.Gestión pública, soberana y participativa del río Paraná, priorizando los intereses de las comunidades locales y la conservación ambiental.Evaluaciones Ambientales Estratégicas y Acumulativas independientes antes de cualquier intervención.Protección efectiva de las comunidades, culturas, humedales y ecosistemas asociados al río Paraná.Que la justicia haga lugar a las múltiples presentaciones realizadas por la sociedad civil para frenar el proceso licitatorio. En un contexto de privatización, extranjerización y despojo, “Remar Contracorriente” busca destacar la importancia de la soberanía sobre nuestras cuencas. Reivindicamos el rol del Estado y de las provincias en la gestión del río Paraná. LLAMADO A LA ACCIÓN Defender el Paraná es defender la vida, el agua y nuestra soberanía. Convocamos a asambleas, organizaciones y a toda la sociedad a sumarse a la lucha. Desde el 1 al 22 de marzo, en la remada que unirá Formosa con Santa Fe, llevaremos este mensaje a cada orilla del río. ¡Es momento de remar contracorriente por el agua y la vida!

ORGANIZACIONES QUE CONFORMAN LA RED

(Listado completo)

Movimiento Cuidadores de la Casa Común, Fundación Eco Urbano, Pescadores Artesanales Baqueanos del Río, Red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande, Foro por la Recuperación del Paraná, Casa Rio – Laboratorio del Poder Hacer, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Humedales en Red, Taller Ecologista, Fundación Humedales/ Wetlands International, REGCHAG (Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní) , REPAM (Red Eclesial Panamazónica, Movimiento Franciscano JPIC Bolivia, Red Continental Iglesias y Minerí, Red Humedales Sin Fronteras – Argentina, Encuentro Federal por la Soberanía, Fundación CAUCE, INCUPO, Eco Franciscanas Uruguay, AGMER Comisión Directiva Central, Movimiento Cultura Viva Comunitaria, Argentina, Movimiento Cultura Viva Comunitaria, Paraguay, Movimiento Por El Agua (MOPEA), Federación Nacional Campesina (FNC), Taller Flotante – Victoria, Entre Ríos, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Ambart – Red de Arte y Ambiente de Argentina,Programa Latinoamericano de Tierras – Hacia una fraternidad posible, El Cántaro Bioescuela Popular Areguá, República del Paraguay, CEDIB Centro de documentación e información Bolivia, Pastoral Social Cáritas Camiri (Camiri, Bolivia), Multisectorial Humedales – Rosario, Multisectorial Humedales – Paraná, Cladees (Centro Latinoamericano de Evangelización Social), Asociación Civil La Paternal Espacio Proyecto, Asociación Patrimonio Natural, Asociación Civil de Pescadores Artesanales de la Paz, Docentes por la libertad de los ríos – Entre Ríos, Centro interdisciplinario de Estudios Territoriales (Chaco, Argentina),Ambart – Red de Arte y Ambiente de Argentina, La Juntada de los Sábados, CTA (Chaco) , CAJE (Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial), Asociación Civil Añangarecó Anderejhé, M.A.S (Movimiento Ambientalista Santabarbarense), Multisectorial Somos Ambiente Costa del Río Uruguay ,Vecinos del Humedal – Asamblea Socio Ambiental de Campana- Red Rio Lujan, Argentina Humana Santa Fé, Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales de la Costa, Elemento Vital. El agua en el siglo XXI, Guardianes del Río, Área Natural Protegida La Porota (La Picada, Entre Ríos), Área Natural Protegida parque escolar rural Enrique Berduc, Defensores del rio Negro y sus lagunas, El Paraná No Se Toca (Santa Fe Rosario), Mesa Provincial NO a las Represas – Misiones, Argentina, Paren de Fumigarnos Roldán, Frente amplio por la soberanía Roldán , Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, Defensores de los espacios públicos costeros – Corrientes, CCC Paraná, Agmer Seccional Paraná «Susana Peta Acevedo» , PTP y FNC (La Paz, Entre Ríos), Frente Soberano (Resistencia, Chaco), Comisión Justicia y Paz, Arquidiócesis de Corrientes, Guardia Ambiental Roldán – Asociación de Guardias Ambientales de Santa Fe, La Simón Bolívar, Cooperativa Las Canaletas, Escuela de Canotaje, San Pedro, ONG UPVA (Ramallo, Buenos Aires), Fauna Cultural y Ambiental, La Correntada – radio Comunitaria FM 92.7, Pastoral Social Arquidiócesis de La Plata, Grupo Orillarte /Mujeres Canoeras, La Bandada – Poriajhú, Corriente Clasista y Combativa, Organizaciones de Francisco – La Rioja, Partido Comunista San Pedro, Pastoral Social La Rioja, Asociación asamblea ciudadana de Corrientes, Partido Comunista Revolucionario (PCR) Zárate, Campana, San Pedro e Islas, Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) San Pedro, Cooperativa de Trabajo y Consumo Las Canaletas, San Pedro, Buenos Aires, Fundación Gualok, Sur Global, Cuidemos el río Gualeguay, Fundación Inka (Gualeguaychú, Entre Ríos), A.MI.S. ASOCIACION MILITANTES SOCIALES (Garín, Prov. de Bs As.), ANP Parque San Martín (Paraná, Entre Ríos), Cultural de la Costa Colastiné Norte (Santa Fe, Argentina), Municipalidad de Barranqueras (Barranqueras, Chaco), Red de Salud Popular «Dr. Ramón Carrillo» (Resistencia, Chaco), Colectivo Habitantes del Arroyo El Pescado de La Plata, Pueblo Nación Charrúa, CARAYTe (General Vedia, Chaco)El sur, Comunidad mocoiq «shiraigo», Colectivo de trabajadores por la ventana, Cátedra abierta por un mundo nuevo, Red Nacional docente Humedales, Asociación Civil Juan XXIII, Corrientes, Argentina, Centro de Actividades Recreativas Acuáticas y Terrestres, Foro por la Soberanía económica, política y ambiental – Campana – Zarate, Islote Curupí, Movimiento Alternativa, El Sur Global, Turismo Flotante, Biblioteca Popular Caminantes, MESA POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA DE SAN PEDRO, Los Capibara canotaje, Kayakistas San Pedrinos, Memorias del Río Paraná, Reserva Natural Isla Margarita (Río Carabelas, Delta del Paraná), Macá Centro Cultural, La Casita de los Pibes, Cooperativa de Trabajo Cuidadores de la Casa Común LTDA, Panal Poliniza, Conciencia Ecológica, Asociación Civil Formar, Paraná, Comunidad verde /Reserva Natural Tigre, Movimiento Pacis Nuntii, Compañía Le Feu, Fundación Jubileo (La Paz, Bolivia), Movimiento Agroecológico de la Provincia del Chaco, Escuela de Canotaje Paraná ECENAA, Comunidad Charrúa Onkaiujmar, Compañía de lo Urgente Red Justicia y Paz de México, entre otras.