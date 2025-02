Ariel Sujarchuk: “Hoy la seguridad es un tema principal en la agenda de la gente y tenemos que hacernos cargo”

El intendente Ariel Sujarchuk ratificó su compromiso con la temática de seguridad y afirmó que “es un tema principal en la agenda de la gente y desde nuestro rol en el Municipio nos estamos haciendo cargo”. Luego agregó: “El reclamo de la ciudadanía de vivir segura y caminar tranquila por la calle es muy fuerte y una problemática instalada tanto a nivel provincial como nacional”.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la charla “Construyendo ciudades más seguras”, organizada por el Grupo Perfil y la Fundación Metropolitana, que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Además de Sujarchuk, participaron los intendentes Julio Zamora (Tigre) y Esteban Reino (Balcarce); la intendenta Soledad Martínez (Vicente López), y el fiscal federal de Morón, Sebastián Basso. La moderación estuvo a cargo del director de la Fundación Metropolitana, Gastón Urquiza.



Durante la jornada de debate, Sujarchuk brindó detalles sobre la creación de la Policía Municipal en Escobar y reafirmó la necesidad de profesionalizar a las distintas fuerzas de seguridad, sumar más tecnología y trabajar de manera articulada entre todas las jurisdicciones. “Nosotros pasamos de 100 a 2000 cámaras de seguridad, ampliamos el Centro de Monitoreo, incorporamos tecnología, fibra óptica y multiplicamos los recursos: este año vamos a invertir $25 mil millones. Pero nada es suficiente cuando hay una sola persona que sufre. Hay que dejar de jugar al gran bonete en materia de seguridad y de echarnos la culpa unos a otros. En este tema se necesita liderazgo, coraje y decisión política además de presupuesto y recursos. Por más ideas claras que tengamos, los avances no van a suceder por sí solos”, manifestó el intendente de Escobar.



Para finalizar, Sujarchuk se refirió a los cambios que experimenta nuestro país y el mundo en general respecto a los hábitos de consumo, las relaciones de trabajo, los vínculos humanos y la llegada de una nueva era digital: “Hoy tenemos una sociedad crispada y mucho más violenta. Por eso es nuestra tarea conformar un ´club de los normales´ que pueda resolver los problemas comunes a toda la gente y que haga un uso apropiado de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial. Hay que construir un Estado dinámico, ágil, sencillo y eficiente, como me gusta llamarlo. En Escobar ya lo estamos haciendo, porque la seguridad no debe ser un tema de izquierda o de derecha sino una política de Estado”.