Tu opinión construye

Tras 10 años de gestión la Municipalidad quiere escuchar la opinión de vecinos del distrito.

Innovadora propuesta de la Municipalidad de Escobar para que los vecinos del distrito puedan enviar sus apreciaciones sobre la gestión del actual intendente Ariel Sujarchuk, dar su opinión y sumar propuestas.

La iniciativa que sin lugar a dudas busca mejorar la calidad institucional del Estado local propone escuchar las opiniones y experiencias de los vecinos que así lo deseen ingresando aquí y podrán llenar el formulario, de manera anónima y dejar si quieren un mail para luego conocer los resultados generales de esta consulta.

Allí podrás mencionar obras, servicios, políticas públicas, espacios o cambios que hayas notado en este tiempo dentro de tu localidad o en cualquier punto del distrito como así también en que área el municipio avanzó más o que cosas pudo haber hecho de otra manera.