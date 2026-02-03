«Triunfazo» de Atlético Escobar en Chivilcoy

Atlético Escobar hace historia: en Chivilcoy derrotó 3 a 0 a Colón en la primera final de la Bonaerense Norte

El escritor español Camilo José Cela decía que había dos clases de personas: las que hacen la historia y quienes la padecen. Los de Atlético Escobar están entre los primeros. Enfocados en el gran objetivo, fecha a fecha escriben una página gloriosa para la vida de un club que está por cumplir 13 años. En Chivilcoy vencieron 3 a 0 a Colón por la primera final de la Zona Pampa Bonaerense Norte del Torneo Federal Regional Amateur, en un paso fundamental para ir por el ascenso al Federal A.

Desde el minuto inicial se palpó en el terreno de juego la confianza por la que atraviesa Atlético Escobar. Y con sus líneas medias y defensivas afirmadas en la mitad de cancha, sorprendió a un Colón demasiado respetuoso y timorato. En un trámite trabado y peleado, una apilada genial -cuasi maradoniana- de Lucas Núñez puso el 1 a 0 a los 21 minutos. Agazapada, la visita esperó avalada por la solidez de su tándem de volantes y zagueros. Tuvo en los pies de Tomás Portillo la chance de aumentar la ventaja antes de irse al descanso. Una atajada magistral de Daniel Cañameras mantuvo con vida al local.

En el segundo tiempo nada cambió. Maniatado, Colón no encontraba la pelota y menos el partido. Atlético caminaba a sus anchas. Un pase genial de Núñez puso a Martín Sosa frente al arquero, pero el palo le negó el grito. Minutos después, devolución de gentilezas. Sosa provocó el error en la salida, ganó el balón y se lo cedió a Núñez, quien con una sutileza estampó el 2 a 0. El local estaba anímicamente destruído. Sin embargo, a los de Darío Bringas le quedaban cartuchos. En una pelota parada, Dante Verón se anticipó a todos y clavó el 3 a 0 final. Para la anécdota quedará el gol increíble que erró Emiliano Ábalos a cinco minutos del final.

A Julio César se le atribuye la frase “veni, vidi, vici” (Vine, vi, vencí). Le cabe perfecto a la faena desplegada por Atlético en Chivilcoy, en una muestra superlativa de carácter y fútbol. Ahora espera confiado por la revancha, que se jugará el domingo 8 desde las 17.30 horas en el estadio de Deportivo Armenio. Y sin perder la humildad, relojea al posible rival de la zona Pampa Bonaerense Sur para la final por el ascenso al Federal A. En Olavarría, Racing y Ferro de General Pico empataron 2 a 2. La revancha será en La Pampa.