Asunción de la Dra. Carina Acro como defensora del Pueblo de Escobar

Esta mañana, alrededor de las 10.30 horas fue puesta en su cargo la Dra. Carina Acro como Defensora del Pueblo y estuvo acompañada por ediles de los distintos bloques del Honorable Concejo Deliberante de Escobar.

Eduardo Gianfrancesco, concejal y principal referente de La Libertad Avanza Escobar, expresó: «Desde este lugar, la Defensoría cumple un rol esencial: defender los derechos de los vecinos, actuar con autonomía, imparcialidad y neutralidad política, y trabajar como un puente institucional entre la ciudadanía y el Estado… Deseamos una gestión basada en el respeto, la escucha y el compromiso, fortaleciendo una Defensoría abierta, profesional y al servicio de todos, sin distinciones».

Fueron parte de la reunión la Dra. Maria Laura Guazzaroni Presidente del HCD, Sandra De Boeuf Secretaria de Desarrollo Institucional del HCD, Javier Rehl Presidente Bloque Concejales Unión por la Patria, Eduardo Gianfrancesco Presidente Bloque Concejales La Libertad Avanza y los tres defensores adjuntos: Luis Vilaja, Pilar Callero y Melisa Sastre Luengo.