“Mi Primer Viaje al Mar”: 180 chicos y chicas disfrutaron de la Costa gracias al programa municipal

Otra vez los chicos y chicas del partido de Escobar pudieron conocer el mar gracias a una nueva edición del programa “Mi Primer Viaje al Mar”, iniciativa de la Municipalidad que permitió que este año 180 participantes de las colonias de verano tuvieran un fin de semana repleto de aventuras, juegos y alegría en la ciudad de Villa Gesell.



“Meterme en el mar con mis amigos fue hermoso. Un día lo ves y al otro día lo sentís, y la verdad que todo esto fue un montón, no me lo voy a olvidar nunca”, contó Ulises Medina, de 13 años, tras pasar por la experiencia. «Venir por primera vez al mar fue algo único, me encantó ver a mis amigos disfrutar de la playa y este recuerdo me lo llevo para siempre», resumió con entusiasmo Luciana Guerra, de 14 años y vecina de Matheu.



En esta octava edición del programa, la delegación escobarense se alojó en el Camping El Pucará, y los chicos y chicas compartieron actividades recreativas junto a docentes y equipos municipales que los acompañaron de manera permanente. Entre los momentos más significativos se destacó, por supuesto, el primer contacto visual con el mar, la bajada a la playa y la experiencia de bañarse con agua salada entre las olas.



El secretario general de la Municipalidad, Beto Ramil, acompañó a los chicos y chicas durante el viaje y compartió distintas actividades. Al referirse a la propuesta impulsada por el intendente Ariel Sujarchuk, señaló: “Creemos que el verano no puede ser un lujo. Ver la emoción de los chicos y chicas cuando conocen el mar confirma que estas experiencias amplían horizontes y construyen recuerdos que los van a acompañar toda la vida”.