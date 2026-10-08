Recolección de ramas: cronograma semanal en Ingeniero Maschwitz, Belén de Escobar, Garín y 24 de Febrero

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.



En Ingeniero Maschwitz, los vecinos de los barrios San Lorenzo, La Pista y San Miguel podrán depositar las ramas del 7 al 8 de octubre, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas el 9 y 10 de octubre.



En Belén de Escobar, quienes viven en los barrios San Marcos, Stone, Burdet, Las Chacras y San Luis podrán depositar las ramas del 7 al 11 de octubre, y los equipos municipales pasarán a retirarlas del lunes 12 al miércoles 14.



Asimismo, los vecinos de los barrios Paravi, El Candil, Villa Alegre, La Música y Coprovi podrán depositarlas del jueves 8 al miércoles 14, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del jueves 15 al sábado 17 inclusive.



En Garín, los vecinos de los barrios Cabot, Amad, San Javier, Los Tilos y El Triángulo podrán depositar las ramas del 16 al 22 de octubre, y los equipos municipales pasarán a retirarlas del viernes 23 al domingo 25 de octubre.



Por último, en 24 de Febrero, los vecinos podrán depositar las ramas del lunes 19 al domingo 25 de octubre, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas el lunes 26 y martes 27.



Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de-ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al 11 6813-1202. El cronograma está sujeto a modificaciones por condiciones climáticas.



Es importante recordar que, según la Ordenanza Municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.