El Senado bonaerense aprobó la Ley Ema para prevenir la violencia digital en las escuelas

El Cuerpo que conduce la vicegobernadora Verónica Magario votó positivamente el proyecto que busca fortalecer las herramientas de prevención, sensibilización y abordaje frente a las distintas formas de violencia digital en ámbitos educativos.

En una nueva sesión ordinaria, el Senado de la provincia de Buenos Aires votó la denominada Ley Ema, una iniciativa que se construyó a partir del caso de Ema Bondaruk, adolescente que dejó la vida en agosto de 2024 luego de la difusión y viralización de imágenes íntimas sin consentimiento.



La norma promueve la creación de un programa provincial destinado a brindar herramientas a las instituciones educativas para fortalecer el derecho a una educación digital libre de violencias, promover la prevención y generar mecanismos de acompañamiento ante situaciones de violencia sexual y de género en entornos digitales.

La propuesta proveniente de Diputados obtuvo el despacho por unanimidad en la comisión conjunta de Educación y Legislación General del Senado con modificaciones. Tras su aprobación en el recinto, volverá a la Cámara baja a la espera de una sanción definitiva.

Laura Sánchez, madre de Ema, participó del debate en comisión y destacó la importancia de transformar lo ocurrido con su hija en herramientas concretas de prevención y acompañamiento para las nuevas generaciones.

«La historia de Ema nos interpela como sociedad y como Estado. Ema nos guía como una brújula de trabajo y de objetivos colectivos, y se lo debemos casi en su totalidad a su mamá, Laura Sánchez, que convirtió su dolor en militancia», indicó la senadora Laura Clark.

En la misma sintonía, la senadora Mónica Macha destacó que le proceso de construcción de la ley, donde intervinieron distintas organizaciones, familiares y amigos de Ema.

El Cuerpo también aprobó el proyecto que declara de interés provincial la lactancia materna y la provisión gratuita de leche humana.El mismo asegura la provisión de leche humana a todos/os las/os lactantes que por circunstancias específicas así lo requieran, y según los criterios médicos nutricionales; y promueve la donación voluntaria y gratuita de leche materna para proveer a los Bancos de Leche Humana existentes ya crearse; entre otros avances.

Otra de las iniciativas aprobadas durante la sesión ordinaria es la que autoriza a los concesionarios municipales, que prestan servicios de distribución de energía eléctrica, a desempeñarse como autogeneradores comunitarios.

Se trata de prestadores que generan electricidad mediante sistemas híbridos de origen renovable, con fuentes como la energía eólica, solar térmica y fotovoltaica, biomasa y las derivadas del mar.

El recinto también le dio luz verde a un proyecto que modifica artículos de la Ley Provincial de Educación (13688), incorporando la educación emocional en los niveles inicial, primario y secundario.

La iniciativa apunta a sumar contenidos destinados al desarrollo del autoconocimiento, la autorregulación emocional, las habilidades sociales y la empatía.

La Cámara Alta avanzó en un proyecto que regula el uso de teléfonos celulares y pantallas tecnológicas en las aulas de los establecimientos educativos bonaerenses de gestión estatal y privada del nivel secundario.

Por último, se declaró el año 2027 como «Año del Centenario del Nacimiento del Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín».



Al inicio de la sesión, se aprobó la licencia extraordinaria solicitada por el senador Guillermo Montenegro. Posteriormente, la presidenta del Cuerpo, Verónica Magario, le tomó juramento a su reemplazante, la senadora María Luján Fiego.

Declaraciones y homenajes







Se aprobó el proyecto que declara Ciudadano Ilustre post mortem al ex futbolista y director técnico, Miguel Ángel Russo; y Ciudadano Ilustre de la Provincia de Buenos Aires al legendario cantautor y poeta folclórico José Teodoro Larralde Saad.

El Senado también declaró Personalidad Destacada a la escritora, periodista y ensayista Mariana Enríquez; y al músico Camilo Joaquín Villarruel, conocido artísticamente como Milo J.



En el plano deportivo, se declaró Personalidad Destacada al ex arquero de fútbol Miguel Ángel “Pepe” Santoro; y el actual arquero del Atlético de Madrid, Juan Musso.



También declaró como Ciudadana Ilustre a la emblemática fotógrafa, curadora, periodista y editora Sara Facio.



Al momento de los homenajes, la senadora María Rosa Martínez recordó al ensayista e historiador Norberto Galasso, quien falleció el pasado 7 de septiembre.



Mientras que el senador Gonzalo Cabezas, homenajeó al soldado Hermindo Luna, al cumplirse 51 años de su muerte.



Por último, se reivindicó la memoria de Lucía Pérez, al cumplirse 10 años de su femicidio, y la prevención y erradicación de las violencias por razones de género.