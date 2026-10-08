Jóvenes de Escobar debatieron y presentaron propuestas en el Parlamento Juvenil Bonaerense

Más de 25 escuelas secundarias públicas y privadas participaron de una nueva edición del Parlamento Juvenil Bonaerense, que se realizó en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Escobar. La intendenta interina, Verónica Sabena, estuvo presente en la apertura junto a la presidenta del HCD, María Laura Guazzaroni, y la inspectora jefa distrital, Diana Luz Yacuzzi.

“Este Parlamento es una oportunidad para que las y los jóvenes hagan oír su voz, compartan sus ideas y propongan caminos para mejorar la educación. Desde el Municipio, junto a Ariel Sujarchuk, creemos que abrir espacios de participación y escuchar a las nuevas generaciones es fundamental para construir el Escobar que queremos”, expresó Sabena.

Durante la jornada, estudiantes representantes de las instituciones asumieron simbólicamente el rol de parlamentarios y debatieron sobre temas vinculados con la educación secundaria y la participación juvenil, como Educación Sexual Integral, Derechos Humanos, comunicación y medios, participación ciudadana, ambiente, inclusión educativa, jóvenes y trabajo e integración regional.

El Parlamento Juvenil Bonaerense se realiza anualmente desde 2022 y busca acercar a las juventudes al funcionamiento de las instituciones democráticas, promoviendo el intercambio de ideas, la escucha y la construcción colectiva de propuestas.