Felipe Pigna se presenta junto a Pedro Saborido en el cierre de la Fiesta Nacional de la Flor

El historiador Felipe Pigna se presentará junto a Pedro Saborido en la jornada de cierre de la Fiesta Nacional de la Flor con la charla «Historias Argentinas – Parte 2». La actividad se realizará el lunes 12 a las 17 horas en el escenario El Campanario del Predio Floral.

Durante la exposición, Pigna y Saborido repasarán hechos y procesos de la historia nacional con su estilo característico, enfocándose en el desarrollo de la segunda parte de este trabajo de divulgación. La presentación está dirigida a las familias y visitantes que recorran la última fecha del evento.

Para asistir a la charla, el acceso estará incluido con la entrada general del predio hasta agotar la capacidad del espacio. La información sobre horarios del resto de la grilla y puntos de venta de tickets se encuentra disponible en www.fiestadelaflor.org.ar y en escobar.gob.ar/fnf.