Fiesta de la Cerveza en Escobar: cuatro días de música, gastronomía y bebida artesanal

La 63.ª edición de la Fiesta Nacional de la Flor suma una nueva propuesta para disfrutar durante el último fin de semana del evento: la Fiesta de la Cerveza, que se llevará a cabo del viernes 9 al lunes 12 de octubre, de 13 a 00 horas, en las instalaciones ubicadas frente al Predio Floral, en Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar, con entrada libre y gratuita.

La propuesta contará con 12 productores cerveceros, 10 puestos gastronómicos, actividades de entretenimiento para los más chicos y una programación artística propia, con bandas y artistas de distintos géneros.

El viernes 9 se presentarán Blues Motel, Sobrios y Farsantes, AR82, Yuyos y Moss. El sábado 10 será el turno de Ke Brava, Vanina La Leona, la Orquesta Alemana Die Lustigen Musikanten, el Ballet Alemán Willkommen, Que Suene Cumbia y Grupo Play.

El domingo 11 actuarán Aveluz, Rushlight, Machy Madco y amigos, Caballero Místico, Fughu, Ecos de Pink Floyd y Reina Madre – Tributo a Queen. Por último, el lunes 12, en el cierre de la fiesta, se presentarán Martín Penna, Malbec, Cómplices, Rencor, La Bitrola y Sucio Sheriff.

De esta manera, vecinos y visitantes podrán disfrutar de cuatro jornadas de música en vivo, gastronomía, cerveza artesanal y propuestas recreativas para toda la familia, como parte de las actividades que acompañan la Fiesta Nacional de la Flor.