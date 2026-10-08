Ariel Sujarchuk ganó el Seoul Smart City Prize en Corea del Sur por su liderazgo en gobernanza e inteligencia artificial

El intendente de Escobar y presidente del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento obtuvo el máximo galardón internacional en la categoría «Liderazgo» en el marco de la Smart Life Week desarrollada en Seúl, Corea del Sur. El jurado destacó la transformación del municipio hacia un modelo impulsado por IA y la innovación.





Ariel Sujarchuk recibió el prestigioso Seoul Smart City Prize 2026 en la categoría Leadership (Liderazgo). La distinción fue entregada durante la ceremonia oficial desarrollada en el Centro de Convenciones COEX de Seúl, en la apertura de la cumbre global Smart Life Week (SLW).

El certamen es organizado por el Gobierno Metropolitano de Seúl junto a la Organización Mundial de Ciudades Inteligentes y Sostenibles (WeGO). En esta edición, el jurado internacional eligió al intendente de Escobar como el ganador principal de la categoría Liderazgo, superando en la nómina de finalistas a destacados gobernantes de grandes metrópolis globales: Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de Ciudad de México; Ioannis Konstantatos, Alcalde de Elliniko-Argyroupoli (Grecia); y Muhammad Farhan, Alcalde de Bandung (Indonesia).

El viaje y la estadía del intendente en la capital surcoreana fueron 100% financiados por la organización del certamen internacional (Gobierno Metropolitano de Seúl / WeGO).

Los motivos del reconocimiento oficial

El galardón distingue a Sujarchuk por haber transformado la administración pública de Escobar hacia un modelo de gobernanza impulsado por IA y la innovación. Entre los hitos evaluados se destacan:



– Herramientas de IA en la gestión: la implementación de Flora, asistente de IA generativa por WhatsApp que supera las 500.000 interacciones con vecinos, y de Ethix, plataforma de contrataciones y compras públicas impulsada por IA.



– Marco regulatorio pionero: la promulgación de la primera ordenanza municipal de regulación de Inteligencia Artificial en la Argentina.



– Modernización e inclusión: la digitalización de más de 100 trámites administrativos y la formación de más de 28.500 personas en alfabetización tecnológica mediante el programa CiudadanIA Inteligente 5.0.



– Respaldos internacionales: estándares de calidad y transparencia internacional que incluyen la certificación ISO 37001 y el Premio Gobernarte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La Inteligencia Artificial aplicada a la vida urbana

Durante la Smart Life Week, bajo el lema “Cuando la IA entra en nuestras vidas, la ciudad despierta”, las autoridades de Seúl y expertos internacionales abordaron la aplicación de la «IA Física» a la gestión pública local. En la convención se destacaron usos prioritarios en movilidad e inspección urbana, seguridad preventiva, reducción de la brecha digital y la automatización de la atención ciudadana, ejes en los que la experiencia de Escobar fue señalada como caso de referencia.

En ese contexto, Sujarchuk destacó que «recibir este premio en Seúl entre líderes de grandes metrópolis del mundo es un orgullo enorme para Escobar. Demuestra que la innovación no depende del presupuesto ni del tamaño de una ciudad, sino de la decisión política de poner la tecnología al servicio concreto de la comunidad. Sé perfectamente que en Escobar todavía quedan muchas situaciones que resolver, pero se puede trabajar en lo urgente y en lo importante al mismo tiempo: mientras atendemos las necesidades inmediatas de los vecinos también pensamos en cómo mejorar los procesos para que las respuestas sean mejores, más inmediatas y más eficientes».

Una trayectoria orientada a la innovación y la gestión

Esta distinción internacional reconoce no solo el trabajo desarrollado para consolidar a Escobar como una de las ciudades más innovadoras del país, sino también la trayectoria profesional de Sujarchuk en el ámbito de la comunicación y la gestión pública. Se suman a este recorrido su labor al frente de la Secretaría de Economía del Conocimiento de la Nación, la publicación de su libro Mañana es Hoy y su trabajo al frente del Instituto de Innovación Digital + CiudadanIA.

Asimismo, Sujarchuk es miembro de la Coalición de Intendentes por la Inteligencia Artificial (CIAR) y fue participante de cumbres y certámenes internacionales de innovación en Italia, España, Colombia, Uruguay y Estados Unidos. Con el premio recibido hoy en Corea del Sur, el intendente de Escobar se consolida como uno de los referentes argentinos más destacados en materia de innovación pública, gobernanza digital y tecnología aplicada a la gestión.