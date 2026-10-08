Avanza la pavimentación de la calle Salta en el barrio Villa Angélica de Garín

La Municipalidad de Escobar lleva adelante la pavimentación de la calle Salta en Garín, una obra de $263 millones que se realiza de manera conjunta con el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires y que permitirá mejorar la conexión en el barrio Villa Angélica a fin de beneficiar a las familias de la zona y a quienes concurren diariamente a la Escuela Secundaria Nº 8. La intervención también optimizará la circulación vehicular y peatonal, la seguridad vial y el escurrimiento pluvial.



Los trabajos se realizan sobre 350 metros lineales entre Colectora Oeste de Panamericana e Islas Malvinas e incluyen 700 metros de nuevas veredas, tareas de zanjeo, cruces de caños peatonales y demarcación vial. Con la finalización de la base de suelo estabilizado, en la actualidad se completan los últimos sectores de veredas y se encuentra en ejecución la carpeta asfáltica.



La intendenta interina Verónica Sabena recorrió la obra y afirmó: «Esta obra forma parte de una planificación integral para construir un Escobar más desarrollado y ordenado, como plantea nuestro intendente Ariel Sujarchuk. Ahora nos toca disfrutarla, cuidarla y transitar con responsabilidad, respetando las velocidades, la cartelería y el paso de los peatones».