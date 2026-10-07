Int. Lagomarsino: Detuvieron a un hombre que golpeó brutalmente a su pareja

En la madrugada de hoy, fue detenido un sujeto de 31 años que estaba siendo buscado por atacar a su pareja, quien estuvo internada durante varios días para recuperarse de la golpiza.

Según informaron fuentes oficiales, el agresor fue arrestado por personal del Destacamento Lagomarsino cuando transitaba por la intersección de Macedonia y Juan Beliera del barrio San Cayetano, partido de Pilar.

La víctima, por su parte, tiene 29 años y debió permanecer varios días hospitalizada para recuperarse de la brutal agresión.

La causa fue caratulada «Detención por lesiones agravadas por ser en contexto de violencia de género, amenazas agravadas y robo agravado» por la UFI de Género de Pilar, a cargo de la Dra. María José Basiglio.