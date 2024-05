La Municipalidad de Escobar clausuró un criadero clandestino de cerdos en Matheu

La Municipalidad de Escobar clausuró un criadero clandestino de cerdos en la localidad de Matheu, luego de que la Subsecretaría de Inspección de Industria, Comercio, Obras Particulares y Espacios Públicos detectara que no contaba con la correspondiente habilitación municipal y la necesaria documentación de los animales, según lo establecido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Ubicado en la calle Los Paraísos, en el Barrio 1º de Julio, este criadero representaba un gran riesgo para las vecinas y vecinos que consumieran esa carne dado que, en este tipo de lugares donde no se cumplen las debidas normas de sanidad, puede generarse la triquinosis, una enfermedad parasitaria causada por el consumo de carne mal cocida o que contiene larvas y gusanos. El procedimiento se realizó en conjunto con personal de policía rural y de la dirección de inspección de bromatología comercial. El responsable de la actividad quedó imputado por infracciones a la ordenanza 5039/12. En el frente del criadero el Municipio colocó varias fajas de clausura. Los inspectores aclararon que, por ese motivo el lugar no podrá operar hasta que no se subsanen las anomalías detectadas. Para ello, los representantes legales de la empresa deberán comparecer ante la Secretaría Contravencional para presentar los documentos faltantes y/o formular su defensa.