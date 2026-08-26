La Justicia confirmó la demolición del edificio Floreal del Sol

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Campana confirmó la sentencia de primera instancia que ordena la demolición total del edificio inconcluso “Floreal del Sol”, ubicado en San Martín 565, Belén de Escobar. La resolución establece además que las obras necesarias para asegurar el predio podrán ser ejecutadas por la Municipalidad de Escobar, con los costos a cargo de Doro Florida S.A., titular del inmueble.



La medida se tomó a partir de una acción preventiva de daño iniciada por el Municipio ante los riesgos detectados en una construcción que permanece paralizada desde hace más de diez años. Entre las tareas autorizadas se encuentran el desarme y retiro de la grúa torre; la remoción de encofrados y otros elementos que puedan representar un peligro; y la demolición integral de la estructura, incluidos subsuelos, bases y pilotes.



El expediente judicial reúne años de actuaciones, inspecciones e intimaciones vinculadas al estado de abandono del lugar. Un informe elaborado por la Secretaría de Planificación e Infraestructura había advertido sobre problemas relacionados con la estabilidad de la estructura, el posible colapso de la grúa, desprendimientos de elementos en altura y dificultades en el suelo y los muros de contención.



Durante 2025, la Municipalidad intimó en reiteradas oportunidades a Doro Florida S.A. para que presentara y ejecutara un plan de acción destinado a revertir esa situación. Luego de distintas prórrogas solicitadas por la empresa, en agosto de ese año, no presentó ningún representante y las actuaciones fueron remitidas a la Dirección Judicial y Apremios.



La empresa apeló el fallo que había dispuesto la demolición, pero la Cámara rechazó los planteos y ratificó lo resuelto. Entre sus fundamentos, sostuvo que la obra permanece abandonada desde hace más de una década, que no existe un plan concreto y viable para su recuperación y que la demolición constituye actualmente la alternativa idónea para poner fin a una situación prolongada de riesgo, prevenir daños, y proteger la seguridad y la salubridad de las personas. También confirmó las costas a cargo de la demandada.



Desde la Municipalidad se aguarda ahora que la resolución quede firme y, paralelamente, evalúa las distintas alternativas para avanzar con su cumplimiento, teniendo en cuenta la magnitud y el elevado costo de las tareas necesarias. A su vez, el Municipio solicitará a la Justicia las medidas correspondientes para acceder y tomar posesión del predio, condición indispensable para llevar adelante lo ordenado por el tribunal.