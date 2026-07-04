La Defensoría del Pueblo de Escobar se traslada a una nueva sede

La Defensoría del Pueblo de Escobar recuerda que a partir de ayer, 1° de julio, mudó su sede a la calle Bernardo de Irigoyen 204, de la ciudad de Belén de Escobar. Como siempre el horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 15 h. Los vecinos pueden realizar sus consultas y gestiones con normalidad en el nuevo espacio.

«Este traslado representa un paso más en el compromiso de la Defensoría con una atención cercana, accesible y de calidad para todos los vecinos del partido de Escobar. La nueva sede permitirá mejorar las condiciones de atención y fortalecer el trabajo que la institución desarrolla diariamente para promover y defender los derechos de la ciudadanía. Asimismo, la Defensoría continuará acompañando a los vecinos en la búsqueda de soluciones ante problemáticas vinculadas a organismos públicos y prestadores de servicios, además de sostener las instancias de mediación comunitaria como herramienta para la resolución pacífica de conflictos» – dijeron desde el espacio y agregaron: » Agradecemos la comprensión de la comunidad durante este proceso de traslado y renovación, que tiene como objetivo seguir construyendo una Defensoría cada vez más cercana a los vecinos.»

Teléfono / WhatsApp: 11 6392-1210

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