Finde en Escobar: la feria Kamogelo y JuveActiva son los eventos destacados

Este fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades, entre las que se destaca la feria Kamogelo y una nueva edición de la jornada JuveActiva, además de otras propuestas culturales.

Las actividades comienzan este viernes a las 18 horas con dos jornadas simultáneas de JuveActiva. En el skatepark del Parque Papa Francisco (Av. El Dorado 1900, Ingeniero Maschwitz) habrá actividades de skate y BMX, mientras que en el anfiteatro de la plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar) se desarrollarán propuestas de freestyle y básquet para los jóvenes del distrito.

El sábado, a las 10:30 horas en la plaza Sarmiento de Garín (Pablo Lamberti y Corrientes), se realizará un taller Triple R (reciclar, reusar y reducir). Para participar no hace falta inscribirse previamente. Luego, a las 11 horas en el Parque Papa Francisco (El Dorado y Lamadrid, Ingeniero Maschwitz), tendrá lugar la feria de emprendedores Kamogelo que contará con puestos de diseño, indumentaria, patio gastronómico y la presentación de artistas musicales. La experiencia se repetirá el domingo con entrada libre y gratuita. Además, a las 14:30 horas en la huerta del Polo de Educación Superior (PES) de Escobar (Sucre 1550, Ingeniero Maschwitz), habrá un taller de huerta agroecológica para las infancias y más tarde, a las 16 horas en el skatepark del Parque Papa Francisco, habrá un taller textil de redes sustentables. La inscripción para ambas actividades se realiza en www.escobar360.gob.ar y la entrada son dos alimentos no perecederos para colaborar con el programa Escobar Hambre Cero.

El domingo, a las 14 horas en el Paseo del Paraná (Ruta 25 y Camino de Los Pescadores, Belén de Escobar), habrá un show en vivo de la banda de folclore Vientos Chaqueños. A la misma hora, en la Reserva Natural y Educativa (Sucre y Obligado, Ingeniero Maschwitz) estará la jornada “Domingos de paseo en la reserva”. La actividad no requiere inscripción previa. Por último, el Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar) proyectará las películas “Minions y Monstruos” a las 14 horas en 2D y a las 19 horas en 3D, y “Toy Story 5” a las 14 horas con una función distendida y otra a las 21:30 horas.