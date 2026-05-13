Continúa la renovación integral del skatepark de “El Campito”

La Municipalidad avanza con una reforma integral del skatepark de Belén de Escobar, ubicado sobre la calle Colón, con el objetivo de mejorar la seguridad y las condiciones de uso del espacio que diariamente utilizan vecinos y vecinas para la práctica de deportes urbanos.



Los trabajos se desarrollan en el skatepark de la plaza Lambertuchi, conocido popularmente como “El Campito”, que cuenta con una superficie de 700 metros cuadrados. Las tareas incluyen la reparación de sectores deteriorados y grietas, la reconstrucción de partes de la pista y la ejecución de nuevas juntas para optimizar la superficie. Además, se llevará adelante una puesta en valor de la iluminación del predio para brindar un entorno más seguro y cómodo.



La intervención cuenta con una inversión municipal de $15.450.000 y un plazo de ejecución estimado de un mes. Durante el período que se desarrollen los trabajos, el skatepark permanecerá cerrado al público. A través de esta obra, el Municipio continúa mejorando espacios públicos destinados al deporte y la recreación en el distrito.



El partido de Escobar cuenta además con otro skatepark ubicado en el Parque Papa Francisco de Ingeniero Maschwitz. Inaugurado en 2023, ese espacio tiene una superficie de 850 metros cuadrados y actualmente continúa disponible para la práctica de skate y BMX mientras avanzan las obras en “El Campito”.