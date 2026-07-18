La Municipalidad compacta 528 vehículos para cuidar el ambiente y apoyar a La Casita de Mario

El Municipio de Escobar lleva adelante un nuevo proceso de compactación de vehículos abandonados y secuestrados, que en esta oportunidad alcanzará un total de 528 rodados, entre 140 autos y 388 motos. La iniciativa tiene como objetivo mitigar el impacto ambiental asociado a la acumulación de estos vehículos, liberar espacio en los depósitos municipales y, a partir de la venta del material reciclado, recaudar fondos que serán destinados al Hogar para la Niñez “La Casita de Mario”, el espacio municipal de atención integral y residencia transitoria para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad ubicado en el barrio Stone de Belén de Escobar.



La medida se desarrolla en el marco de la adhesión del Municipio al Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (PRO.DE.CO), que brinda respuesta a la problemática social y ambiental generada por la acumulación de rodados abandonados o secuestrados en operativos de tránsito y seguridad. Antes de iniciar el proceso, se notificó a los titulares de los vehículos y se devolvieron aquellos que fueron oportunamente reclamados. Luego, cada unidad fue evaluada y únicamente se incluyeron en la compactación los vehículos considerados no aptos para volver a circular. La empresa Metal Solver S.A. fue seleccionada para llevar adelante las tareas tras un proceso de evaluación entre las firmas postuladas.



El proceso incluye una etapa de descontaminación, durante la cual se retiran baterías, tubos de gas y otros elementos potencialmente contaminantes para su correcta disposición final. Luego, las unidades son prensadas y reducidas a un 30% de su volumen, lo que permite reciclar los materiales y disminuir el impacto ambiental.



En el marco de la Resolución 542/2021, que promueve la reutilización social de bienes derivados del abandono o el delito, los fondos obtenidos por la venta del material reciclado serán donados al Hogar para la Niñez “La Casita de Mario”. Con anterioridad a este operativo, el Municipio ya había compactado 3.048 vehículos —630 autos y 2.418 motos— en el marco del PRO.DE.CO. Se estima que las tareas demandarán entre una semana y diez días. Una vez finalizada la compactación y realizado el pesaje del material recuperado, se definirá el monto que recibirá la institución.