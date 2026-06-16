Garín celebra sus 133 años con una semana de propuestas para todas las edades

En el marco del 133° aniversario de Garín, el Municipio de Escobar invita a participar de una agenda especial de encuentros culturales, recreativos y deportivos que tendrá su momento central con el tradicional desfile y el acto de Promesa a la Bandera.



Las actividades comenzarán el miércoles 17 con un Torneo de PlayStation 2 (PES 6) para chicos, jóvenes y adultos, en Belgrano 195, organizado junto a Valenfulvo, comercio local dedicado a la indumentaria deportiva.



El jueves 18, de 16 a 20 horas, la pérgola de Boulevard Presidente Perón y Libertad será escenario de Garín Baila, una jornada para compartir música y danza. Más tarde, desde las 19 horas, la Sociedad de Fomento Unión Garín (Boulevard Presidente Perón y Sarmiento) organiza un Campeonato de Truco.



La celebración seguirá el viernes 19, desde las 20 horas, con una noche de Tango y Milonga en la Sociedad Italiana de Garín (2 de Abril 250).



Por último, el sábado 20 se realizará el tradicional Desfile por el 133° aniversario de Garín junto al acto de Promesa a la Bandera a cargo de alumnos de 4° grado de todas las escuelas del distrito. Además, desde las 13 horas, en el Polideportivo Islas Malvinas se disputará el torneo de fútbol “El orgullo en juego”, que reunirá a distintos equipos de la localidad en una jornada de integración y pertenencia.



La participación en todas las iniciativas es libre y gratuita. Cada actividad requiere inscripción previa a través de Conecta Garín vía WhatsApp al 11 3726-1273.



Así, Garín festejará un nuevo aniversario destacando su historia, sus instituciones y el espíritu de encuentro que caracteriza a sus vecinos y vecinas.