Este martes comienza Punto de Encuentro: todos los servicios municipales en un solo lugar

La Municipalidad de Escobar pone en marcha Punto de Encuentro, el nuevo programa de cercanía que reunirá en un mismo barrio a distintas áreas de gobierno para que vecinos y vecinas puedan realizar trámites, recibir asesoramiento y acceder a múltiples servicios sin necesidad de trasladarse a otras localidades.



La primera jornada se realizará este martes 16 de junio, de 9 a 14 horas, en el Club Águilas de Plata del barrio Amancay de Maquinista Savio. Luego, el programa llegará el 23 de junio al polideportivo del barrio Doña Justa de Ingeniero Maschwitz y el 30 de junio a la Plaza Sarmiento del barrio Villa Angélica de Garín. Cabe destacar que la actividad prevista originalmente para el martes pasado en la Plaza Néstor Kirchner del barrio La Chechela, en Belén de Escobar, debió suspenderse debido a las condiciones climáticas y fue reprogramada para el 7 de julio. En los próximos días se darán a conocer nuevas fechas en distintos barrios del distrito.



TODOS LOS TRÁMITES QUE SE PUEDEN REALIZAR



SALUD: vacunas de calendario, la firma de la libreta de ANSES, tests rápidos de glucosa, VIH y sífilis y atención en el consultorio de clínica médica para adultos (con cupos limitados). También estará el tradicional operativo de zoonosis y habrá talleres de RCP dictados por Defensa Civil.



DESARROLLO SOCIAL: gestión de Pase Libre Multimodal y exención de pago de peajes, asesoramiento sobre pensiones y Certificado Médico Oficial; sobre prevención de violencia institucional, acompañamiento ante situaciones de violencia por motivos de género, gestión de recursos a familias en situación de vulnerabilidad e información sobre el Programa Entramados, que consiste en asistencia a jóvenes en situación de vulnerabilidad socio penal.



SEGURIDAD: Adhesión a Ojos y Oídos en Alerta, solicitudes de alarmas vecinales y atención general de consultas.



AMIP: se podrán gestionar planes de pagos, la adhesión a la Boleta Digital y débito automático, y exenciones de tasas en los casos que corresponda.



ATENCIÓN AL VECINO: se realizará la recepción de trámites y reclamos, y gestiones a través del chatbot municipal Flora.



TRÁNSITO Y TRANSPORTE: trámites digitales para habilitaciones, descarga de las apps Mi Bus y Estacionamiento Medido, atención de reclamos y sugerencias para el transporte público y turnos para licencias de conducir



PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y ESPACIOS PÚBLICOS: consultas sobre regularización dominial, inscripción al Registro Único de Demanda Habitacional, pedidos de poda y limpieza de microbasurales, recepción de residuos electrónicos, chipeo y leña social. Además, personal de Escobar Sostenible brindará atención y asesoramiento.



INFRAESTRUCTURA: en cada jornada de Punto de Encuentro realizará una intervención en el barrio con equipos de mejoramiento de calles y control de alumbrado.



Además de los servicios específicos de cada área, habrá disponibles para los vecinos operativos de Zoonosis, Tramitación de SUBE y Boleto Estudiantil, puntos de atención de Presupuesto Participativo y de la red CONECTA, Portal de Empleo, Soluciones en un Click, gestiones de Escobar 360, consultas sobre IPS Hospital Provincial Dr. E. Erill, actividades recreativas, culturales y deportivas, talleres de teatro BEC, asesoramiento para personas migrantes y para la obtención de DNI. En cada jornada también estará presente la Red Comunitaria, el mercado itinerante que ofrece alimentos y productos a precios populares, junto con la comercialización de garrafas sociales.



De esta manera, Punto de Encuentro forma parte de las políticas de cercanía impulsadas por el Municipio para facilitar el acceso de vecinos y vecinas a servicios, trámites y respuestas en sus propios barrios.