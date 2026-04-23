Continúan las obras de renovación en el Teatro Seminari con importantes mejoras en su sala principal

La Municipalidad de Escobar continúa con la puesta en valor integral de la sala principal del Teatro Seminari Cine Italia de Belén de Escobar, con el objetivo de modernizar sus instalaciones, mejorar la experiencia del público y preservar el valor patrimonial de este emblemático espacio cultural. La reapertura de la sala está prevista para junio.



En el marco de los trabajos, se completó la restauración y reparación del histórico piso de pinotea, incluyendo el reemplazo de piezas dañadas, tareas de pulido, masillado y se finalizó el plastificado general, consolidando una superficie renovada que mejora tanto la seguridad como la calidad visual del espacio.



Actualmente, avanzan las tareas de instalación de nuevos artefactos de iluminación LED sobre los paneles laterales del escenario, que permitirán generar distintos climas escénicos y mejorar la experiencia visual del público. Estas intervenciones forman parte de un proyecto integral que contempla la modernización de distintos sectores del teatro, manteniendo su identidad histórica y optimizando su funcionamiento.



Durante el período de obra, los espectáculos y actividades artísticas continúan desarrollándose en el Centro Cultural de Garín, ubicado en Sarmiento 150, garantizando la continuidad de la programación habitual. Para conocer la agenda actualizada y más información, se puede ingresar al Instagram @teatroseminari.