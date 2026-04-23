AMIP: se extiende hasta junio el plan de pago para ponerse al día con tasas de vehículos

La Municipalidad de Escobar, a través de la Administración Municipal de Ingresos Públicos (AMIP), extiende hasta junio el Régimen Especial de Regularización, pensado como una oportunidad concreta para que vecinos y vecinas puedan ponerse al día con sus obligaciones tributarias.



Este plan especial está dirigido a quienes buscan regularizar deudas vinculadas a vehículos municipalizados (autos y motos), ofreciendo condiciones altamente beneficiosas. Entre sus principales ventajas, se destacan la quita del 100% de los intereses, la posibilidad de financiar la deuda hasta en 6 cuotas y la ausencia de interés de financiación.



La propuesta contempla un requisito clave: la adhesión al débito automático. Esta condición no solo permite acceder al plan, sino que además facilita la continuidad en el cumplimiento de las obligaciones futuras. El objetivo de esta herramienta es ayudar a quienes, por distintos motivos, han quedado fuera del sistema tributario, brindándoles la posibilidad de reinsertarse de manera accesible y ordenada.



De esta manera, el Municipio refuerza su política de acompañamiento a los contribuyentes, promoviendo el cumplimiento sostenido y facilitando mecanismos ágiles para la regularización.