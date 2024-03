A días de la entrega de los Premios Oscar: Matías Recalt, el actor de la “La Sociedad de la Nieve”, de Ingeniero Maschwitz al mundo

“Sin dudas, Maschwitz es MI lugar”, expresa Matías Recalt, quien también afirma extrañar la naturaleza y la tranquilidad de esa localidad cuando no está. El actor, protagonista de la película “La Sociedad de la Nieve”, nació y sigue viviendo allí, al menos cuando no se encuentra filmando.

Sobre su camino en la actuación, Recalt asegura que no estaba en sus planes: “Siempre tuve la necesidad de hacer algo por fuera de la escuela. Hice fútbol en la escuelita Fair Play de Colectora Este, que me dio muchos momentos lindos. En un momento me empecé a pensar qué otra actividad podría hacer. Fue cuando participé de mi primera clase de teatro y aluciné. Fue algo increíble, como un éxtasis que no había sentido en toda mi vida”.

Recalt interpretó a Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes del accidente aéreo en la Cordillera de los Andes en 1972, papel que le valió el premio de actor revelación en los prestigiosos Goya. “Ganar esta distinción fue una especie de síntesis de todo lo que viene pasando a nivel personal y a nivel artístico. Significó subir a un escenario importante y poder agradecer allí a todas las personas a las que se lo quería dedicar y también hacer más visible el esfuerzo que implicó el desafío de hacer esta película”.

En este momento, junto a sus compañeros de elenco, esperan la presentación de los premios Oscar donde el mencionado film está nominado para la categoría “Mejor película de habla no inglesa”. A pesar de la distancia y de las alegrías de esta gran etapa, siempre recuerda a su querida localidad y destaca cómo ha crecido en estos años sin perder su identidad encantadora: “extraño el pueblo en sí, sus calles, la gente que uno conoce desde siempre. Cuando estoy afuera, la verdad, siempre pienso en ellos”.