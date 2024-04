Para potenciar su identidad, cada UGC tendrá ahora la identificación de la localidad a la que pertenece

Las Unidades de Gestión Comunitaria (UGC) cambiarán sus nombres con el objetivo de potenciar su identidad y generar una marca distintiva en cada una de las localidades del distrito. De esta manera, las nuevas nomenclaturas de las UGC (que pasarán a ser 27, ya que se suma una nueva en Belén de Escobar) tendrán las siglas de la localidad correspondiente y se las numerará en cada caso a partir del 1.

A través de estos espacios de proximidad y articulación de las políticas municipales, los vecinos y vecinas del distrito pueden reunirse a idear proyectos a través del programa Presupuesto Participativo, entre otros trámites y actividades como son el abordaje y resolución de demandas relacionadas con la mejora del espacio público; infraestructura; problemáticas sociales territoriales; se pueden retirar kits de semillas de Escobar Sostenible y participar en asambleas vecinales y mesas de diálogo.

De esta manera, con las nomenclaturas nuevas, las UGC del partido de Escobar son:

Belén de Escobar:



-UGC BE 1 (ex UGC 1)

-UGC BE 2 (ex UGC 25)

-UGC BE 3 (ex UGC 2)

-UGC BE 4 (ex UGC 4)

-UGC BE 5 (ex UGC 5)

-UGC BE 6 (nueva)

-UGC BE 7 (ex UGC 6)

-UGC BE 8 (ex UGC 3)

-UGC BE 9 (ex UGC 7)

Garín:



-UGC GA 1 (ex UGC 19)

-UGC GA 2 (ex UGC 18)

-UGC GA 3 (ex UGC 20)

-UGC GA 4 (ex UGC 21)

-UGC GA 5 (ex UGC 22)

-UGC GA 6 (ex UGC 24)

Maquinista Savio:



-UGC SA 1 (ex UGC 15)

-UGC SA 2 (ex UGC 16)

-UGC SA 3 (ex UGC 17)

Ingeniero Maschwitz:



-UGC IM 1 (ex UGC 12)

-UGC IM 2 (ex UGC 13)

-UGC IM 3 (ex UGC 14)

Matheu:



-UGC MAT 1 (ex UGC 10)

-UGC MAT 2 (ex UGC 11)

-UGC MAT 3 (ex UGC 9)

Loma Verde:



-UGC LV 1 (ex UGC 8)

-UGC LV 2 (ex UGC 26)

24 de Febrero:



-UGC 24F 1 (ex UGC 23)