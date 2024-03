Expondrán en el HCD un libro inédito de Tilo Wenner, uno de los detenidos-desaparecidos en Escobar

En el Honorable Concejo Deliberante de Escobar se llevará a cabo, este miércoles 27 de marzo, una sesión especial por la Memoria, la Verdad y la Justicia en la que se expondrá un libro, hasta ahora desconocido, con poesías de Tilo Wenner, uno de los 47 detenidos-desaparecidos en Escobar. El mismo incluye ilustraciones de Peter Sussmann, un artista -al igual que Wenner- comprometido con los derechos humanos.

La pieza fue hallada por Tomás Sussman quien, tras la muerte de su padre Peter, tuvo que encargarse de limpiar el estudio donde él pintaba. Ordenando entre muebles que hacía décadas no se abrían encontró unas copias de “El pie del vacío” -ediciones Raya, 1960-. Tomás, que aparte de ser hijo de Peter es el guitarrista del grupo Las Pelotas, le comentó a un periodista amigo sobre este libro y a través de él fue que, años después, este histórico ejemplar llegó a la Municipalidad de Escobar.



Tilo Wenner fue periodista y poeta. A mediados de los años ‘60 se mudó a Belén de Escobar donde se casó y fundó “El Actual”, un periódico de publicación semanal, que se mantenía por la publicidad de los comercios locales y que incluía entre sus páginas una nota sobre la coyuntura política y social de la región.



A partir de 1975, Luis Abelardo Patti, quien ya era oficial principal de la seccional de Escobar, acosaba a Tilo cada vez que una publicación “polémica” de El Actual se distribuía por Escobar con su firma. El 26 de marzo de 1976, fue detenido y desaparecido por fuerzas policiales. En abril de 2009, en una tumba anónima del cementerio municipal de Belén de Escobar, se identificaron sus restos luego de 33 años de búsqueda.



Peter Ferdinand Sussman nació en una Berlín convulsionada en marzo de 1927. Su familia, de origen judío, emigró a la Argentina huyendo de las atrocidades del nazismo poco antes del estallido de la guerra y encontró en el arte su lugar de refugio ante tanta angustia y dolor.



Los horrores del autoritarismo volvieron a tocar a las puertas de Peter, esta vez siendo testigo de cómo desaparecían, mataban u obligaban a emigrar a sus amigos, conocidos o compañeros de trabajo. Su compromiso y solidaridad lo llevaron a dar refugio en su casa al hijo de Paco Urondo luego de que el famoso escritor, poeta y periodista fuera asesinado. “El mundo tiene que aprender de las experiencias del nazismo, si no va a ir muy mal. Porque no era un problema alemán, ni francés, ni de Hitler, era un problema humano. En todas partes del mundo esas cosas están pasando, han pasado y seguirán pasando si no nos oponemos a eso”, declaraba el dibujante en una entrevista realizada en los años ‘90s, y concluía: “En ese sentido, no me siento ni alemán, ni judío, ni esto, ni lo otro, sino simplemente un ser humano que tiene que luchar contra este tipo de cosas”.



Descarcargá el video en el siguiente link: https://www.dropbox.com/scl/fi/jranfm0tomncgbalbbv4h/07-11-2023-Documental-sobre-Peter-Sussmann-y-Tilo-Wenner.mp4?rlkey=kpoth9jkzltkna45y54wloge8&dl=0