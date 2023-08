Actualizamos información de las maniobras políticas delictivas utilizando niños y adolescentes

Cerca de las 19.15 horas, un grupo de jóvenes intentó entrar en forma violenta al supermercado Día de Maquinista Savio. El hecho es completamente inaudito y marca a las claras que fue fogoneado por grupo políticos porque un modus operandi similar se registró en otros municipios. En Escobar no tuvieron éxito porque efectivos de la Policía Bonaerense y agentes de Prevención Comunitaria actuaron de forma rápida y eficaz, sin lamentar heridos. Hubo seis detenidos, cuatro de ellos menores de entre 12 y 15 años. Otras dos jóvenes apenas son mayores de 18. Todos ellos ni siquiera pertenecían al barrio ni a la localidad. No fueron a buscar alimentos, fueron a buscar un conflicto orquestado desde oscuros intereses. No existe la menor duda, como ya dijimos, que esto responde a espurias maniobras políticas a las que vamos a investigar en profundidad para seguir garantizando la seguridad de nuestra comunidad, que quiere vivir en paz y armonía.