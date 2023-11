Se presento un video institucional con la historia de los 65 años del Rotary Club de Escobar

El domingo pasado, en la sala B del Teatro Seminari y en simultáneo con YouTube la productora ADN Escobar presentó un video institucional con la historia de los 65 años del Rotary Club de Escobar. Con la capacidad colmada de la sala B, a las 20 horas se lanzó la transmisión en simultáneo por YouTube y presencial. Fue una noche muy emotiva con el reencuentro de muchos que fueron parte del Club y que de alguna manera conformaron la historia de todos los hitos que tienen que ver con el Rotary club de Escobar.

La introducción al video la llevo a cabo Juan Carlos Papa para luego, la presidenta del club, Patricia Mezzelani, dirigirse a los presentes. Por su parte, en representación de la gobernadora de distrito el mensaje estuvo presente por parte del ex gobernador Mario Burcheri, quien se encontraba acompañado de su esposa, la ex gobernadora Graciela Oriol, también estaban presentes el ex gobernador Vicente Roca Salva, Susana Bengochea, entre otros. Una noche en la que se vivió una gran emoción por parte de todos los presentes.