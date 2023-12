Mercedes cumplió su sueño: la vecina escobarense de 101 años egresó del secundario

En un emotivo acto se egresaron 32 alumnos y alumnas del Plan FinES, recibió su diploma Mercedez Fernández, vecina de 101 años y residente del Hogar Municipal de Ancianas Eva Perón, lugar donde encontró la motivación y fuerza para volver a estudiar. Su historia es ejemplo de esperanza, fortaleza y superación, de que con decisión y esfuerzo personal, pero también con el acompañamiento y la contención necesarias, todo se puede lograr.

“Creía que jamás iba a lograr este sueño. Le agradezco al director del colegio, a todo el personal, los profesores que venían a enseñarme. Con mi edad pensaba que esto ya no se podía lograr más y se puede, con personas que me ayudaron como la directora del Hogar Eva Perón y todo el equipo de gente de esa institución”, expresó tras recibir su diploma en el Centro de Educación Secundaria para Adultos CENS 451.



Mecha, como la llaman sus amigas, nació en la localidad de Venado Tuerto un 12 de enero de 1922 y a los cuatro años se mudó al partido de Escobar, donde todavía reside. Pasó por muchas circunstancias difíciles en su vida: tras el fallecimiento de su marido, al que acompañó durante 30 años, quedó sin un lugar fijo donde vivir, pasando por diferentes hospitales y recibiendo un plato de comida en el Centro Ferroviario de Jubilados de Belén de Escobar. Hace dos años y medio, gracias la intervención y articulación entre las autoridades del centro y el área de Desarrollo Social del Municipio, ingresó al Hogar Municipal de Ancianas Eva Perón, una institución que alcanzó medio siglo de trayectoria. Allí encontró un lugar para vivir y una red de compañeras y profesionales que la acompañan hasta la fecha.



“Empecé todo de vuelta como si fuera el principio. Me costó pero lo logré. Estoy muy contenta en este hogar municipal, donde estoy con mis amigas, la directora, la trabajadora social, las enfermeras, asistentes y cocineras que trabajan para que la que quiera salir adelante pueda hacerlo”, expresó en una entrevista a Telenoche.



Para animarse terminar el secundario fue fundamental el apoyo de la directora del Hogar, Noelia Alegre Pivar, y la trabajadora social Elizabeth Villanueva, quienes se pusieron en contacto con el director del CENS 451, Cristian Rondinella, e incorporaron a Mercedes a la modalidad de adultos mayores. Además, como el instituto queda a pocas cuadras del Hogar, Mercedes pudo asistir sola con total autonomía.



“Cuando llegué al hogar estaba muy mal, no tenía más ganas de seguir adelante y había bajado mucho de peso. Pero Noelia me dijo que sí se puede. Y ahora le doy una esperanza a todos los chicos jóvenes. Si lo logré yo con mis años, lo va a poder hacer mucha gente joven”, expresó. Mercedes logró convertirse en un verdadero ejemplo para sus compañeros de cursada, quienes destacaron que aprendieron mucho de sus vivencias y experiencia.



El Hogar de Ancianas se ubica en Alberdi 426, Belén de Escobar, y alberga a 20 adultas mayores. Allí se promueve una vejez activa llevando adelante distintas actividades e incentivando la autonomía personal de las residentes. Allí se las motiva a seguir con sus proyectos, haciéndolas sentir incluidas y realizando salidas recreativas y actividades que se adapten al gusto de cada una. También se trabaja el vínculo con las familias y la convivencia dentro del hogar. Cuentan con médicas, enfermeras, nutricionistas, ayudante terapéutico, asistentes gerontológicos, kinesiólogo, trabajadora social y terapista ocupacional. También hay profesores de gimnasia y yoga.



Entre los proyectos y programas que llevan adelante se encuentra el jardín de mariposas y una huerta adaptada a sus comodidades, realizada gracias al trabajo en articulación con Escobar Sostenible. Además, articula un taller cognitivo con el Hospital de Salud Mental y Adicciones “Papa Francisco”, y se desarrollan distintas actividades como gimnasia, kinesiología, cantoterapia, taller de teatro, entre otras.



Al ser consultada por el futuro concluyó: “Vamos a ver más adelante cómo sigo. Lo que quiero es poder seguir adelante y sentir que todo está bien. Acá en el hogar estoy muy bien y es mucho sentirse así”.