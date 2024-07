Ariel Sujarchuk recuerda al General Perón a 50 años de su paso a la inmortalidad

HOY, MÁS QUE NUNCA, RECORDAMOS A JUAN DOMINGO PERÓN



Hace 50 años pasaba a la inmortalidad una figura inigualable que cambió la historia de nuestro país. Juan Domingo Perón fue para el pueblo trabajador y aquellos sectores históricamente postergados mucho más que un líder político: sus acciones generaron una enorme reivindicación de derechos y, al mismo tiempo, implicaron un enorme crecimiento en el desarrollo productivo, laboral, social, educativo y cultural de nuestra Nación.



En estos tiempos difíciles es imprescindible rescatar su legado para reconstruir nuestra Patria. “No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres: los que trabajan”, decía el General. Hoy, más que nunca, la mejor manera de honrar su memoria es seguir trabajando en pos de mejorar la situación de emergencia de millones de argentinos: los que tienen la panza vacía, los no encuentran trabajo o lo tienen, pero no llegan a fin de mes. Tener siempre presente a la gente y no especular nunca.



Si queremos poner a la Argentina y a la Provincia otra vez de pie, es necesario dejarnos guiar por la sabiduría e inteligencia de un estadista como él, porque del barro se sale no solo con pavimento sino también con educación, con salud y con un Estado presente que respete y amplíe derechos.



Para nosotros, los dirigentes, también es importante recuperar el mensaje de unidad que Perón supo transmitir y llevar a la práctica porque, como decimos acá en Escobar, las divisiones no suman, tenemos que soñar juntos y hacer entre todos. Que esa convicción no sea un eslogan sino un método para mejorar la calidad de vida de todos y todas. Es lo que nos enseñó Perón, quien -a 50 años de su paso a la inmortalidad- nos sigue marcando el camino.



Ariel Sujarchuk

Presidente PJ Escobar